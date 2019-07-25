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Şişli’de kamyon köprüye sıkıştı

Şişli Büyükdere Caddesi’nde bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 03:26
Şişli’de kamyon köprüye sıkıştı

Şişli Büyükdere Caddesi’nde bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı. Sıkışan kamyon nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun uğraşların sonunda araç kurtarılabildi.


Olay, saat 01.30 sularında Şişli Büyükdere Caddesi ile Barbaros Bulvarı kesişimindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent’ten Şişli Mecidiyeköy’deki bir otele için cephe görseli olarak kullanılan beton blok götüren Sinan Harputluoğlu idaresindeki 53 AS 087 plakalı kamyon, köprüye sıkıştı. Sıkışmanın haber verilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, şeritle yolda güvenlik önlemi aldı. Sıkışma nedeniyle Barbaros Bulvarı yönüne trafik tek şeritten sağlandı.


Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir buçuk saat sonra kurtarıldı.


Öte yandan araç sürücüsü Harputluoğlu’ya fazla yük taşımaktan ceza yazıldı.


Bir süre aksayan trafik aracın kurtarılmasıyla normale döndü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 03:26
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