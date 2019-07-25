Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de köprünün altında sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı. Sinan H'nin kullandığı 53 AS 087 plakalı beton ve fiber karışımı dış cephe malzemesi yüklü kamyon, köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı. Kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü. Sürücüye fazla yük taşımaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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