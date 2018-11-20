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Şişli'de hırsızlık operasyonu

İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

20 Kasım 2018 Salı 11:09
Şişli'de hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir iş yerine 25 Ekim'de giren hırsızlar, 50 bin lira değerindeki 6 bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kaçtı.

Şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Araç üzerinden yürütülen çalışma sonucu, 4 şüphelinin kimliklerine ulaşıldı.

- Uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, 10 Kasım'da Şişli'deki bir adrese düzenlediği baskında, hırsızlık olayına karışanların da aralarında bulunduğu 6 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Şüphelilerden 4'ü hırsızlık olayına karıştıkları, diğerleri ise uyuşturucu kullanırken yakalandığı için gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 48 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç, Sinan E. ve Ahmet Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:09
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. Hırsızlık Büro Amirliği
  4. Şişli

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