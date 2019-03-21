0553 313 94 23

Şişli’de freni patlayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Şişli’de freni patlayan kamyonet yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:54
Şişli’de freni patlayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Şişli’de freni patlayan kamyonet yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kamyonet ve 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet freni patlayarak kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan sürücü kamyonetini durdurmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Freni patlayan kamyonet ilk olarak park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra sokakta bulunan apartmanın duvarına çarparak istinat duvarında askıda kaldı. Kazanın meydana geldiği esnada bir sürücünün otomobil içerisinde bulunduğu ancak kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.


Sokakta yürümekten korkar hale geldik


Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçmek istediklerini belirten sokak sakini,’’ Burada yaşanan üçüncü kaza bu. İllaki birilerinin ölmesi mi lazım. Canımızı zor kurtardık. Sokakta yürümeye korkuyoruz. Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçilsin istiyoruz. Bunun içinde defalarca Şişli Belediyesine başvurduk. Ancak sesimizi duyan olmadı’’ ifadelerini kullandı.


"Önlemlerin alınması için illaki birilerinin ölmesi mi gerek"


Şans eseri kazadan kurtulan İzzet Şahin,’’ İki dakikalığını cüzdanımı almaya çıktım eve. Eve çıkmamış olsaydım yaralanabilirdim. Burada defalarca benzer kazalar oldu. Belediyeye başvurdum. Ancak ilgilenen olmadı. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor gereken önlemleri almak için’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.


Meydana gelen trafik kazası nedeniyle hasar gören otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Askıda kalan kamyonet ise olay yerine gelen vinçle güvenli bir noktaya çekildi. Trafik ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de hasırcılık ithal ürünlere karşı yaşlı ellerde direniyor
    1. Gazze'de hasırcılık ithal ürünlere..
    2. Irak'ın kuzeyindeki Kandil,..
    3. Şişli anket sonuçları İstanbul..
    4. Türkiye Triatlon Federasyonu..
    5. Niğde’de vatandaşlara ücretsiz fidan..
    6. Nikaragua'daki siyasi açmaz
    7. Doğu'da şehirlerde bahar temizliği
    8. BEDAŞ ‘Enerjinin Yıldızları’nı..
    9. Bir dev şirket daha konkordato..
    10. Yaz okulunda keşfedilen sporcu Dünya..
    11. Köylere konulan konteynerları vince..
    12. Erkanlı Holding, 13’üncü Gayrimenkul..
    13. Hepsiburada'da yüzde 70'e varan..
    14. Düzgün, PERDER’de güven tazeledi
    15. Futbolun efsane isimleri o anları..
    16. Özbek: “Gençler değişimden yana”
    17. Döviz kurları
    18. Organ bağışını anlatırken canlı..
    19. Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir
    20. YTB’nin ’Türkiye Söyleşileri’..
    21. Öğrencilere sınav motivasyonu..
    22. Başkan Polat’ın Nevruz Bayramı mesajı
    23. Alaşehir ‘Marka şehir’ olma yolunda..
    24. Bakan Akar: "Türk ve Müslüman..
    25. İl KGK, ziyaret turuna ETSO ile başladı
    26. Rektör Karacoşkun Üniversite..
    27. Bir günde 4 bin öğrenci oy kullandı
    28. Bakan Soylu, müjdeyi deprem bölgesinde..
    29. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    30. ANALİZ - Bir terör ideolojisi olarak..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!