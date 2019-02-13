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Şişli’de eski koca silahla dehşet saçtı

Şişli’de bir AVM’nin önündeki çiçekçi dükkanında çalışan kadına eski kocası silahla saldırdı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Şişli’de eski koca silahla dehşet saçtı

Şişli’de bir AVM’nin önündeki çiçekçi dükkanında çalışan kadına eski kocası silahla saldırdı. Bacağından yaralanan kadın tedavi altına alındı.


Olay, saat 20.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM’nin önündeki çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yıl önce eşinden boşanan Gönül Kocayemiş, çiçekçilik yapan arkadaşının yanında çalıştığı sırada eski eşi Kader K. dükkanın önüne geldi. Eski koca, Kocayemiş’e belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırmaya başladı. Kocayemiş, eski kocasının silahından çıkan 3 kurşunla sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere düşen kadını görenler, hemen durumu 112 Acil Servise bildirirken, eski koca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan AVM’deki vatandaşlar ise paniğe kapıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yatı. Ardında yaralı kadın Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise delil incelemesi yaptı.


Öte yandan Kader K.’nin yaklaşık bir buçuk ay önce eski eşinin erkek arkadaşına silahla saldırarak bacaklarından yaraladığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
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