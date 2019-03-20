Şişli’de alevler içinde kalan hurda deposu korkuya neden oldu

Şişli İnönü Mahallesi Çarık Sokak’ta bulunan ve hurda deposu olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleriiş yerinin üst tarafındaki duvarı kırıp yangını söndürmeye çalıştı.

Olay, 23.30 sularında Şişli İnönü Mahallesi Çarık Sokaktaki bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde plastik malzemelerin de olması nedeniyle alevler bir anda her yeri sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangını söndürmek için deponun üst tarafında bulanan duvarı balyozla kırmaya çalıştı. Alevlerin yükseldiği depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı.

Mahallede büyük bir paniğe neden olan yangında, kimse yaralanmazken depoda büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.