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Şişli’de 4 katlı binada korkutan yangın

Şişli’de 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 00:47
Şişli’de 4 katlı binada korkutan yangın

Şişli’de 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı kattaki yangın nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.



Yangın, saat 23.30 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Feriköy Fırın Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığı dairede alevler kısa sürede tüm eve yayılırken itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası apartman içerisinde yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.



Yangın nedeniyle sokak girişlerine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilirken, itfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen 4 kişi ambulanslara bindirilerek tedavi altına alındı.



İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 00:47
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