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Şişli Beledyesi’nde maaşlarını alamayan işçiler iş bırakma eylemine başladı

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:43
Şişli Beledyesi’nde maaşlarını alamayan işçiler iş bırakma eylemine başladı

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel belediye binası önünde toplandı.


Şişli Belediyesi’nde uzun süredir yaşanan kriz gün geçtikte büyümeye devam ediyor. Temizlik işçileri başta olmak üzere maaşını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda belediye çalışanı iş bırakma eylemi yapıyor. Daha önceki görüşmelerde söz verilen tarihte maaşlarını alamayan temizlik işçileri ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı.


“Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin”


Belediye binası önünde toplanan personel “Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz” yazılı pankart açıp slogan attı. İş bırakma eylemi yapan personel adına açıklama yapan DİSK 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit belediye yönetimine seslenerek maaşlarının ödenmesini istedi. Verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylem yaptıklarını ifade eden Yiğit, “12 gün önce belediyenin önünde sessiz bir oturma eylemi yaptık maaşlarımızı alamadığımız için. Ayın 22’sinde maaşlarını yatacak dediler. Verdikleri tarihte de sözlerini tutmadıkları için dün geceden beri Şişli’de temizlik başta olmak üzere belediyenin diğer müdürlüklerinde de işi bıraktık. Biz maaşlarımızı istiyoruz, lütfen maaşlarımızı yatırın. Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin” dedi.


“Başkan duyduğumuza göre Amerika’ya gitmiş”


CHP yönetimine de çağrıda bulunan Yiğit, sadece sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların çözüm getirmeyeceğini vurguladı.


Yiğit devamla şöyle konuştu, “Belediye başkanı şu an burada yok diyorlar. Duyduğumuza göre Amerika’ya gitmiş. Gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Belediyedeki muhatap sorununu çözmesini bu partinin büyüklerinden bekliyoruz, tweet atmasınlar gelsinler bu işçilerin maaştan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları birlikte çözelim. Ama bunu da yapmıyorlar, bizi başka bir tartışmaya çekmeye çalışıyorlar. Biz öyle bir tartışmasının içinde olmayacağız işçiler olarak. Biz bugün burada Şişli’de çalışan işçiler olarak yalnızca ödenmeyen maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz. Kısa ve öz, bunun hiçbir tarafa çekilmemesini istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:43
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