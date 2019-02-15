Şişli Belediyesi’nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. IHAAW122427-ASA/15-02-2019- Şişli Belediyesi’nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi.

IHAAW122427-ASA/15-02-2019- Şişli Belediyesi’nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.15.02.2019 12:24:27TSINNNN

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