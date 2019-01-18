Şişli Belediyesi’ndeki cinayet davasında karar açıklandı
Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın 2 sene önce belediye binasında başından vurularak katledilmesine ilişkin davada karar açıklandı.18 Ocak 2019 Cuma 15:49
Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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