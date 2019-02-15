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Şişli Belediyesinde yangın paniği

Şişli Belediyesinin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın çıktı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:45
Şişli Belediyesinde yangın paniği

Şişli Belediyesinin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın çıktı. Küçük patlamaların yaşandığı trafo merkezine müdahale eden itfaiye ekipleri,yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yaşanan patlamalar kameraya yansıdı.


Şişli Belediyesinin bodrum katında öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı. Trafo merkezinden yükselen duman kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum katında bulunan trafo merkezinde inceleme yaptı. Güvenlik nedeniyle itfaiye ekipleri bir süre yangına su ile müdahale etmedi. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sırasında trafo merkezinde küçük patlamalar meydana geldi.Trafo merkezinde meydana gelen patlamalar kameraya yansırken,güvenlik nedeniyle Şişli Belediye binası tamamen boşaltıldı.



Belediyeden açıklama


Yaşanan yangın paniğinin ardından Şişli Belediyesinden açıklama yapıldı. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ciddi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.


Dumandan etkilenen olmadığını ifade eden Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Özer,“Bugün belediyemizin eksi 1 katında bulunan trafo merkezinde akülerden kaynaklı bir duman olayı vardı. Henüz yangın aşamasına dönülmeden arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yaptı. İtfaiye de tedbir amaçlı olarak buraya çağrılmıştır. Dumandan dolayı personeli boşalttık. Başka bir sorunumuz yoktur. Belediye binasının elektrikleri tedbir amaçlı kesildi. Dumandan etkilenen vatandaş ve personel yok” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:45
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