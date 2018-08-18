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Şişli'de rüşvet skandalı! Zabıta memuru suçüstü enselendi

CHP'li Şişli Belediyesi'ne bağlı iki zabıta memuru, rüşvet alırken suçüstü gözaltına alındı. Zabıta memurlarının gözaltına alınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:11

Şişli Belediyesi'ne bağlı iki zabıta memuru, rüşvet alırken suçüstü gözaltına alındı. Zabıta memurlarının gözaltına alınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firması yetkilisinin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği Memur Suçları Masası ekipleri harekete geçti. Şişli Belediyesi Zabıta Komiseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y.'nin firma yetkilisinden rüşvet istedikleri, aksi takdirde inşaat firmasının çalışmalarını sonlandıracaklarını belirterek tehdit ettikleri öğrenildi. Belli aralıklarla zabıta komiseri ve memuruna 20 bin lira verdiği öğrenilen inşaat firması yetkilisi Y.G., geçtiğimiz Çarşamba günü zabıtaların tekrar rüşvet istemesi üzerine Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Memur Suçları Masası ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şikayetçi Y.G. ile ortak çalışan ekipler, zabıtalarla firma yetkilisi arasında bir buluşma ayarladı. Beşiktaş'ta bulunan bir kafede ayarlanan buluşmaya Şişli Belediyesi Zabıta Komiseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y. geldi. Firma yetkilisi Y.G. de yanında getirdiği 2 bin lirayı zabıtalara verdiği esnada ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda zabıtalar rüşvet aldığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Rüşvet almaktan gözaltına alınan iki zabıta ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Memur Suçları Masası ekipleri tarafından alınan ifadelerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

EKİPLERİN ŞÜPHELİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALAMALARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Memur Suçları Masası tarafından ayarlanan buluşma neticesinde şüphelilerin suçüstü yapılarak yakalanması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İHA'nın haberine göre, görüntülerde firma yetkilisi tarafından getirilen 2 bin lirayı şüphelilerin aldığı, ardından şahısların ekipler tarafından gözaltına alınması yer alıyor. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:11
  1. Şişli Belediyesi
  2. Zabıta
  3. rüşvet

YORUM YAZ

  • DERYASUN DERYASUN 1 sa önce
    CHP LI RÜSVET ALIR HIMMET ALI ZIMMET ALIR CHP NIN HEPSI AYNI SEREFSIZ ZIBIDILER BU MILLET BUNLARA NASIL OY VERIYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEGIL HEPINIZINMI KANI BOZUK PIC SOYLARI .
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu2 sa önce
    Rüşveti alanın da vereninde Allah belasını versin...
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