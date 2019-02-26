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Şişli Belediyesi temizlik personelleri eylemde

Şişli Belediyesi temizlik personelleri maaşlarının söylenilen tarihte verilmemesi gerekçesiyle iş bırakma eyleminde. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan görevliler belediye binası önünde toplandı.

26 Şubat 2019 Salı 15:01
Şişli Belediyesi temizlik personelleri eylemde

Şişli Belediyesi’nde bir süredir yaşanan gerginlik devam ediyor. Temizlik işçileri ve farklı müdürlüklerdeki birçok personel maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapıyor. Temizlik işçileri ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı.

“MAAŞLAR AYIN 22’SİNDE YATACAK DENİLDİ”

Belediye binası önünde toplanan işçiler "Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz" yazılı pankart açıp slogan attı. Eylem yapan personel adına açıklama yapan DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit belediye yönetimine seslenerek maaşların ödenmesini istedi. Verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylem yaptıklarını ifade eden Yiğit, "12 gün önce belediyenin önünde sessiz bir oturma eylemi yaptık maaşlarımızı alamadığımız için. Ayın 22'sinde maaşlarını yatacak dediler.

Verdikleri tarihte de sözlerini tutmadıkları için dün geceden beri Şişli'de temizlik başta olmak üzere belediyenin diğer müdürlüklerinde de işi bıraktık. Biz maaşlarımızı istiyoruz, lütfen maaşlarımızı yatırın. Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin" dedi.

CHP yönetimine de çağrıda bulunan Yiğit, sadece sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların çözüm getirmeyeceğini vurguladı.

BAŞKAN’IN AMERİKA’YA GİTTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Yiğit şöyle devam etti, "Belediye başkanı şu an burada yok diyorlar. Duyduğumuza göre Amerika'ya gitmiş. Gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Belediyedeki muhatap sorununu çözmesini bu partinin büyüklerinden bekliyoruz, tweet atmasınlar gelsinler bu işçilerin maaştan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları birlikte çözelim.

Ama bunu da yapmıyorlar, bizi başka bir tartışmaya çekmeye çalışıyorlar. Biz öyle bir tartışmasının içinde olmayacağız işçiler olarak. Biz bugün burada Şişli'de çalışan işçiler olarak yalnızca ödenmeyen maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz. Kısa ve öz, bunun hiçbir tarafa çekilmemesini istiyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:01
  1. Şişli Belediyesi
  2. maaş
  3. eylem

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