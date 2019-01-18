Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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