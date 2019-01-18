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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

18 Ocak 2019 Cuma 15:59
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:59
  1. Cemil Candaş davası
  2. Selahattin Keten

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