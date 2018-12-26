Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Engin Gölve, Şenol Şahin ve Rıza Keten katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman'a bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşmada, öldürülen Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Ezgi Sezgin de hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakı okuyan mahkeme başkanı, sanıklardan Mithat Yılmaz hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilmediğini hatırlattı.



Duruşmada söz alan Cemil Candaş ve Nurcan Candaş'ın avukatı, tanık olarak çağrılan ancak gelmeyen tanık Cemil Can Yılmaz'ın dinlenilmesini istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı yargılamanın geldiği aşamanın dikkate alınarak, tanık Yılmaz'ın dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi. Duruşmada daha sonra sanıklar ve avukatlarının taleplerini alındı. Taleplerin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

- Mütalaada 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Mütalaada, sanık Şenol Şahin'in "kamu görevlisini tasarlayarak kasten öldürme", sanıklar Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve Selahattin Keten'in "kamu görevlisini tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaada, sanık Şenol Şahin'in ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Engin Gölve'nin, "kamu görevlisini tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen mütalaada, firari sanık Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılması istendi.

Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman ve Mehmet Tüysüz'ün atılı suçların bu sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep edilen mütalaada ayrıca bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanık Selahattin Keten hakkında yapılan itiraz neticesinde bir üst mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatılarak, bu nedenle bugünkü duruşmaya katılan sanık Keten'in tutuklanması talep edildi. Tutuklu 4 sanığın ise bu hallerinin devamı öngörüldü.

- Mahkeme Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkardı

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Engin Gölve, Şenol Şahin ve Rıza Keten'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık Selahattin Keten'i, hakkındaki yakalama kararını bir üst mahkemenin çıkarması nedeniyle gereğinin yerine getirilmesi için sanığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Firari sanık Mithat Yılmaz hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştıran heyet ayrıca bu sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti. Taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Şişli Belediyesinde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan sanık Şenol Şahin, tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Olayla ilgili adı geçen bazı sanıklar hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında daha iddianame düzenlemişti.