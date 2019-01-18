Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın ''kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı, Rıza Keten ve Engin Gölve katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve Candaş ailesinin de müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Milletvekili Ali Şeker ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de izledi.

Duruşmada, bir önceki celse dosyaya sunulan savcılık mütalaasına karşı beyanlar alındı.

Candaş ailesinin avukatlarından Duygun Yarsuvat, olaydan önce ve sonra yapılan telefon görüşmelerine göre sanıklar arasında iş birliği olduğunu, Cemil Candaş'ın olaydan önce de birçok kez tehdit edildiğini belirterek, ''Organize bir örgüt tarafından taammüden tasarlanarak öldürülmüştür. Mahkemenizin adaleti yerine getirmesini bekliyoruz. Sanıklara organize suç örgütü suçundan da ceza verilsin." dedi.

- Duruşmada kavga

Rıza Keten'in avukatı Nazif Yavuz da Şişli Belediyesi'nin ele geçiren bir çetenin var olduğunu, buna kendisinin de mutabık olduğunu belirterek, ''Ama orada Rıza Keten yok. Müvekkilimin sahip olduğu inşaat şirketinin Şişli'de herhangi bir kaçak katı da yok.'' ifadesini kullandı.



Bu sırada izleyiciler arasında bulunan eski Şişli CHP İlçe Başkanı Dursun Çaltı, "Var, ben biliyorum." deyince, bu sözlere, duruşmada izleyici olarak bulunan Rıza Keten'in akrabaları küfürle karşılık verdi. Karşılıklı atışmalar sonrası Keten'in akrabaları, Çaltı'ya saldırdı. Güvenlik önlemi alan polislerin ayırdığı kavga sonrası duruşmaya bir süre ara verildi.



- 5 sanığa ceza, 5 sanığa beraat

Beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Şenol Şahin'in, "Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan on altışar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin de, "kasten öldürmeye yardım" suçundan sekizer yıl hapisle cezalandırılmasını hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten hakkında ise, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin ve firari sanık Mithat Yılmaz'ın yakalama emrinin devamını kararlaştıran heyet, beraat kararı verilen sanıkların tazminat talebinde bulunabileceklerini de hatırlattı.

- Davanın geçmişi



Şişli Belediyesi'nde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan sanık Şenol Şahin, tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında daha iddianame düzenlemişti.