0553 313 94 23

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davasında karar

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın "kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi- İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan on altışar yıl, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin de, "kasten öldürmeye yardım" suçundan sekizer yıl hapisle cezalandırılmasını hükme bağladı- Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten'in ise, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine hükmedildi

18 Ocak 2019 Cuma 16:50
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın ''kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı, Rıza Keten ve Engin Gölve katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve Candaş ailesinin de müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Milletvekili Ali Şeker ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de izledi.

Duruşmada, bir önceki celse dosyaya sunulan savcılık mütalaasına karşı beyanlar alındı.

Candaş ailesinin avukatlarından Duygun Yarsuvat, olaydan önce ve sonra yapılan telefon görüşmelerine göre sanıklar arasında iş birliği olduğunu, Cemil Candaş'ın olaydan önce de birçok kez tehdit edildiğini belirterek, ''Organize bir örgüt tarafından taammüden tasarlanarak öldürülmüştür. Mahkemenizin adaleti yerine getirmesini bekliyoruz. Sanıklara organize suç örgütü suçundan da ceza verilsin." dedi.

- Duruşmada kavga

Rıza Keten'in avukatı Nazif Yavuz da Şişli Belediyesi'nin ele geçiren bir çetenin var olduğunu, buna kendisinin de mutabık olduğunu belirterek, ''Ama orada Rıza Keten yok. Müvekkilimin sahip olduğu inşaat şirketinin Şişli'de herhangi bir kaçak katı da yok.'' ifadesini kullandı.

Bu sırada izleyiciler arasında bulunan eski Şişli CHP İlçe Başkanı Dursun Çaltı, "Var, ben biliyorum." deyince, bu sözlere, duruşmada izleyici olarak bulunan Rıza Keten'in akrabaları küfürle karşılık verdi. Karşılıklı atışmalar sonrası Keten'in akrabaları, Çaltı'ya saldırdı. Güvenlik önlemi alan polislerin ayırdığı kavga sonrası duruşmaya bir süre ara verildi.

- 5 sanığa ceza, 5 sanığa beraat

Beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Şenol Şahin'in, "Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan on altışar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin de, "kasten öldürmeye yardım" suçundan sekizer yıl hapisle cezalandırılmasını hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten hakkında ise, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin ve firari sanık Mithat Yılmaz'ın yakalama emrinin devamını kararlaştıran heyet, beraat kararı verilen sanıkların tazminat talebinde bulunabileceklerini de hatırlattı.

- Davanın geçmişi

Şişli Belediyesi'nde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan sanık Şenol Şahin, tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında daha iddianame düzenlemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:50
  1. Cemil Candaş'ın öldürülmesi
  2. Ketenciler
  3. Şişli Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi
    1. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    2. Spil Dağı Milli Parkı'nda karne..
    3. Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat..
    4. TCMB, kâr payı avansı dağıtımına başladı
    5. Altının kilogramı 222 bin liraya düştü
    6. Efsane dizi Kurtlar Vadisi..
    7. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    8. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    9. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı..
    10. Denizlispor'da transfer yasağı kalktı
    11. Patronlarının dosyasıyla birleştirildi!
    12. İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark"..
    13. Kayserispor'da Emre Demir'e..
    14. Vatan Şaşmaz kanlı görüntüleri nasıl..
    15. Kamu personel alımı Diyanet MEB CTE..
    16. Mbaye Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye..
    17. Taliban-ABD görüşmesi Pakistan'da..
    18. Merkez Bankası: "İlgili mevzuat..
    19. Altının kilogramı 222 bin liraya..
    20. Hatay'da su basan mahallerde hasar..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı