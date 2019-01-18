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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davası

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediye başkan yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davada bugün karar çıkmasını beklediklerini belirterek, "Bu davanın rant çeteleriyle mücadelemizde bize güç verecek ve toplumun adalet duygusunu onaracak şekilde sonuçlanmasını diliyorum." dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 11:39
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesi davası

Şişli Belediyesi önünde toplanan Hayri İnönü ve belediye çalışanları, ''Temiz belediyecilik bayrağını yere düşürmedik Cemil başkanım'' yazılı pankartla davanın görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yürüdü.

Burada açıklama yapan Hayri İnönü, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın sonuna gelindiğini söyledi.

Cemil Candaş'ın 2,5 yıl önce hayatını kaybettiğini hatırlatan İnönü, şöyle devam etti:

''Bugün karar verilmesini bekliyoruz. Bu davanın rant çeteleriyle mücadelemizde bize güç verecek ve toplumun adalet duygusunu onaracak şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Bu dava yalnızca bir cinayet davası değildir. Bu dava yalnızca Cemil'in ailesinin ve biz dostlarının izlediğini bir dava da değildir. Cemil'in acısı kalbimizde hala tazeliğini korurken karanlık çıkar zincirini kıracak bir kararlılık bekliyoruz.''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Cemil Candaş'ın kent ve gelecek için mücadele ederken hayatını kaybettiğini belirtti.

Cemil Candaş mücadelesinin izinden giderek her türlü ranta karşı kentin yanında olacaklarını dile getiren Kaftancıoğlu, ''Biz bugün mahkemeden Cemil Candaş'ı aramızdan alan zihniyetin hak ettiği en yüksek cezayı almasını bekliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından aralarında bazı CHP milletvekillerinin de yer aldığı grup, duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:39
  1. İstanbul
  2. ŞişliBelediye Başkanı Hayri İnönü
  3. Şişli Belediye Başkan yardımcısı Candaş

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