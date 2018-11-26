Şişli AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? 2019 yerel seçim

AK Parti İstanbul Şişli belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Şişli belediye başkan adayı kim? Şişli AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şişli belediye başkan adayı Ömer Fuat Günday olacağı söyleniyor.Ömer Fuat Günday mevcut AK Parti Şişli İlçe Başkanı olarak görev yapmakta.

Şişli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Hasan Hayri İnönü % 61.6

AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5

HDP adayı Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu % 4.1