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Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı görüntüsüyle büyülüyor

Ağrı ve çevresinde etkili olan sis, İshak Paşa Sarayı'nı da kaplayarak tarihi binayı muhteşem güzelliğe bürüdü

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20
Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı görüntüsüyle büyülüyor

AĞRI (AA) - Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, oluşan sis bulutu içinde muhteşem manzara sergiledi.

Bölgede etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi sarayı da içine aldı.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İshak Paşa Sarayı'nın dört tarafını saran sisle ortaya çıkan görüntü adeta büyüledi.

"Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki birçok tarihi eser arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı oluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20
  1. Ağrı
  2. doğa
  3. İshak Paşa Sarayı
  4. sis bulutu

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