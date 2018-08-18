'Şişko Nuri' yoğun bakımda tedavi görüyor

Türk sinemasının emektar isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hastanede tedavi görüyor.

"Sezercik" filminde canlandırdığı "Şişko Nuri" karakteriyle tanınan Sezgin, yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde hayatını sürdürüyor. Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Sezgin, anjiyo oldu.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Mümin Tan, yoğun bakımda yatan Sıtkı Sezgin'i en yakın zamanda tekrar aralarında görmeyi istedikleri söyledi.