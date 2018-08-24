0553 313 94 23

Sisi'ye muhalif olan isimlere gözaltı!

Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kendisine muhalif kesimlere yönelik sindirme çalışmalarına devam ediyor. Ülkenin önde gelen muhalif isimlerinden ekonomi uzmanı Raid Selame ve akademisyen Yahya el-Kazaz gözaltına alındı.

24 Ağustos 2018 Cuma 01:13
Sisi'ye muhalif olan isimlere gözaltı!

Mısır'ın önde gelen muhalif isimlerinden ekonomi uzmanı Raid Selame ve akademisyen Yahya el-Kazaz gözaltına alındı.

Avukat Halid Ali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, ailelerinden alınan bilgiye göre Raid Selame'nin başkent Kahire'deki evinde, Yahya el-Kazaz'ın ise taziye ziyareti için bulunduğu El-Kusayr kentinde gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan muhalif Demokratik Sivil Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi'ye rakip olan Hamdin Sabbahi'nin ekonomi programı sorumlusu Raid Selame'nin de aralarında bulunduğu bazı muhalif isimlere yönelik gözaltıların endişe verici olduğu ifade edildi. 

Mısır makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avukat Halid Ali, dün yaptığı açıklamada muhalif eski diplomat Masum Merzuk'un Kahire'deki evinde gözaltına alındığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 01:13
  1. Mısır
  2. Hamdin Sabbahi
  3. Raid Selame
  4. Masum Merzuk
  5. Abdulfettah es-Sisi
  6. Yahya el-Kazaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Gomis'in alternatifini buldu! Arsenal'da forma giyen...
    1. Galatasaray Gomis'in alternatifini..
    2. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin..
    3. Şenol Güneş'ten transfer yorumu: Önce..
    4. Galatasaray'dan transfer bombası Simon..
    5. Fenerbahçe yıldız stoper ile anlaştı!
    6. Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak..
    7. O babaların bayramı buruk geçiyor!..
    8. Kurtarılamadı! Beşiktaş maçında..
    9. Sisi'ye muhalif olan isimlere gözaltı!
    10. Kan donduran görüntü! Ceset..
    11. Duterte'den Çin'e uyarı: Savaşa neden..
    12. Galatasaray'da Gomis'in ardından..
    13. Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
    14. En az dövizi Ruslar bırakıyor! Yeni..
    15. Endonezya'dan flaş adım! Malezya'dan..
    16. Beşiktaş Partizan'la yenişemedi!
    17. ABD'li Time dergisinden fena kapak:..
    18. Kenan Sofuoğlu, Tahta Araba..
    19. Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri..
    20. "Türkiye atılım yaptıkça çılgına..
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi
    Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    ABD halkı Trump'ın eski avukatı Cohen için para topluyor!
    ABD halkı Trump'ın eski avukatı Cohen için para topluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den "3. Yol Hareketi"... Ne Kılıçdaroğlu, ne İnce! "Yeni dünya düzenine ayak uyduracak bu hareket..."
    CHP'den "3. Yol Hareketi"... Ne Kılıçdaroğlu, ne İnce! "Yeni dünya düzenine ayak uyduracak bu hareket..."
    FED, Trump'ın ticari politikalarından kaygı duyuyor
    FED, Trump'ın ticari politikalarından kaygı duyuyor