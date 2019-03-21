Sisi’ye güvenilmez! Mazlumun iadesi ümmete ihanettir

Ülkelerine döndüklerinde idamla yargılanacakları bilinen Mısırlı mazlumların Türkiye’den koparılarak Sisi’nin firavun yargısına teslim edilmeye çalışılmasına kamuoyundan büyük tepki geldi. Sisi’nin kanlı darbesinin ardından ülkesindeki zulümlerden kaçarak Türkiye’nin şefkatine sığınan Amr Okasha ile beraberindeki 14 kişinin sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınmasına tepki gösteren hukukçular ve STK’lar, iadenin ihanetle eşdeğer olacağını söylediler.

Mısır FETÖ’cüleri vermiyor

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak, şu değerlendirmede bulundu: “Başkanımız Erdoğan’ın Mısır’daki darbeci Sisi’ye olan tavrı nettir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu halde Mısır’da bu insanlar orada uyduruk yargılamayla idam edilebilir durumda. Mısır’da normal bir yargılamanın olduğunu söylemek tüm ceza hukuku bilimini inkar etme anlamına gelir. Bunu bile bile deport işlemi Türkiye’nin dik duruşuna hasar verir. Mazlumların iadesi, Erdoğan’a ve AK Parti Hükümetine darbe ve darbecilere karşı aldığı tavıra muhalif bir komplo anlamına gelecektir. Bu iadeler Cumhurbaşkanımızı uluslararası camiada ve İslam dünyasında zor duruma düşürecektir. Kendisi mazlumun hamisi olduğunu dile getirmiş, açıkça da göstermiş birisidir. Hal böyleyken bu iadeler, bürokrasi sınıfındaki bazı işgüzarların Türkiye’yi uluslararası alanda küçük düşürme girişimidir. Emniyet içerisindeki kripto yapılara karşı yetkililerimizi uyanık olmaya davet ediyoruz. Ayrıca Mısır, 116 FETÖ’cüyü iade talebini reddediyor.”

Serbest bırakılsınlar

Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya da şunları dile getirdi: “İdam makinesi gibi işleyen Mısır yargısına mazlumları teslim ederek onların ahını almamalıyız. Muhammed Abdülhafiz’in iadesi ihmaldi, aynı yanlışın tekrarlanması ihanet olur. Bürokratlar bu vebali kaldıramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da birçok açıklamasında Abdülfettah Sisi’nin zulmüne açık vurgular yaptığını biliyoruz. Fakat maalesef aşağı doğru inildikçe bazı bürokratlar sanki bu ülkede yaşamıyormuş gibi davranıyorlar. İçişleri Bakanlığı duruma el koymalıdır. Amr Okasha’nın da aralarında bulunduğu 15 kişi kesinlikle iade edilmemelidir. Yargılamalarla ilgili prosedürlerin Türkiye’de yürütülmesi lazım. Aksi bir durum ihanet olur. Bunun hesabını ne Rabbimiz’e ne de insanlara karşı veremeyiz.”

Ateşe atmaktan farksız

Mazlumder’den yapılan açıklamada ise, şunlar ifade edildi: “Bilindiği üzere Mısır, darbe rejimi tarafından yönetilmekte olan, işkence altında ifadelerin alındığı, hukuksuz yargılamaların yapıldığı ve intikam hissiyle infazların gerçekleştirildiği bir ülkedir. Mısır’daki durum ortadayken herhangi bir insanı bu ülkeye iade etmek, onu; sonu ölümle bitecek karanlık bir çukura atmaktan farksızdır. Avukatlarımız şahıs hakkında uluslararası koruma için başvuruda bulunmuşlardır ancak başvuru sonuçlanmadan apar topar deport edilmesinden endişe duyulmaktadır. MAZLUMDER olarak, tüm kamuoyunu ses vermeye ve bir insanın göz göre göre ateşe atılmasını engellemeye davet ediyoruz.”