0553 313 94 23

Sisi’ye güvenilmez! Mazlumun iadesi ümmete ihanettir

Firavun Sisi’nin zulmünden kaçarak Türkiye’nin şefkatine sığınan Mısırlıların, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmasına hukukçulardan ve STK’lardan tepki yağdı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:25

Ülkelerine döndüklerinde idamla yargılanacakları bilinen Mısırlı mazlumların Türkiye’den koparılarak Sisi’nin firavun yargısına teslim edilmeye çalışılmasına kamuoyundan büyük tepki geldi. Sisi’nin kanlı darbesinin ardından ülkesindeki zulümlerden kaçarak Türkiye’nin şefkatine sığınan Amr Okasha ile beraberindeki 14 kişinin sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınmasına tepki gösteren hukukçular ve STK’lar, iadenin ihanetle eşdeğer olacağını söylediler.

Mısır FETÖ’cüleri vermiyor

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak, şu değerlendirmede bulundu: “Başkanımız Erdoğan’ın Mısır’daki darbeci Sisi’ye olan tavrı nettir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu halde Mısır’da bu insanlar orada uyduruk yargılamayla idam edilebilir durumda. Mısır’da normal bir yargılamanın olduğunu söylemek tüm ceza hukuku bilimini inkar etme anlamına gelir. Bunu bile bile deport işlemi Türkiye’nin dik duruşuna hasar verir. Mazlumların iadesi, Erdoğan’a ve AK Parti Hükümetine darbe ve darbecilere karşı aldığı tavıra muhalif bir komplo anlamına gelecektir. Bu iadeler Cumhurbaşkanımızı uluslararası camiada ve İslam dünyasında zor duruma düşürecektir. Kendisi mazlumun hamisi olduğunu dile getirmiş, açıkça da göstermiş birisidir. Hal böyleyken bu iadeler, bürokrasi sınıfındaki bazı işgüzarların Türkiye’yi uluslararası alanda küçük düşürme girişimidir. Emniyet içerisindeki kripto yapılara karşı yetkililerimizi uyanık olmaya davet ediyoruz. Ayrıca Mısır, 116 FETÖ’cüyü iade talebini reddediyor.

Serbest bırakılsınlar

Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya da şunları dile getirdi: “İdam makinesi gibi işleyen Mısır yargısına mazlumları teslim ederek onların ahını almamalıyız. Muhammed Abdülhafiz’in iadesi ihmaldi, aynı yanlışın tekrarlanması ihanet olur. Bürokratlar bu vebali kaldıramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da birçok açıklamasında Abdülfettah Sisi’nin zulmüne açık vurgular yaptığını biliyoruz. Fakat maalesef aşağı doğru inildikçe bazı bürokratlar sanki bu ülkede yaşamıyormuş gibi davranıyorlar. İçişleri Bakanlığı duruma el koymalıdır. Amr Okasha’nın da aralarında bulunduğu 15 kişi kesinlikle iade edilmemelidir. Yargılamalarla ilgili prosedürlerin Türkiye’de yürütülmesi lazım. Aksi bir durum ihanet olur. Bunun hesabını ne Rabbimiz’e ne de insanlara karşı veremeyiz.

Ateşe atmaktan farksız

Mazlumder’den yapılan açıklamada ise, şunlar ifade edildi: “Bilindiği üzere Mısır, darbe rejimi tarafından yönetilmekte olan, işkence altında ifadelerin alındığı, hukuksuz yargılamaların yapıldığı ve intikam hissiyle infazların gerçekleştirildiği bir ülkedir. Mısır’daki durum ortadayken herhangi bir insanı bu ülkeye iade etmek, onu; sonu ölümle bitecek karanlık bir çukura atmaktan farksızdır. Avukatlarımız şahıs hakkında uluslararası koruma için başvuruda bulunmuşlardır ancak başvuru sonuçlanmadan apar topar deport edilmesinden endişe duyulmaktadır. MAZLUMDER olarak, tüm kamuoyunu ses vermeye ve bir insanın göz göre göre ateşe atılmasını engellemeye davet ediyoruz.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:25
  1. Mısırlı mazlumlar
  2. Sisi
  3. firavun
  4. Amr Okasha
  5. STK’lar
  6. Akit
  7. Avukat Sinan Pak
  8. AK Parti
  9. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  10. FETÖ
  11. Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  13. Muhammed Abdülhafiz
  14. Mazlumder

YORUM YAZ

  • GurbetciGurbetci7 dk önce
    İnsanların ana ocağı gibi sigindiklari yerden Yezid'in elinemi gönderecek siniz
  • adnan saygunadnan saygun41 dk önce
    Bize güvenip sığınan mazlumları zalime teslim etmek zulme ortak olmaktır.
  • turkturk51 dk önce
    TURKIYE VERIR KIMLERI VERMEDIKITURKIYENIN HUKUNDA VAR KAYPAKLIK SIGINANI SIRTINI DONUP VERMESITURKIYYE YE DEGIL BOASKA BIR ULKEYE GITSELERDI DAHA IYI OLUR. YUNANLILARA BAKIN DAHA BIR ADAMI DEGIL YARISIN BILE VERMEDILER AMA TURKIYE HERKESI VERIYOR TARIHE BAKI NANLARSINIZ. BUTUNSIGINANALRI VERDILER. CUNKU ULKEDE YASALAR ADALAET HAININ ELINDE
  • ihsanihsan1 sa önce
    sisi katilin vatan hainin satılmışın teki münafık herif ona güven olurmu
  • Ahmet YÜCELAhmet YÜCEL1 sa önce
    Fetöcüleri bize vermeyen Mısıra MAZLUMLARIN iadesi MURSİNİN idamını istemek demektir. İade edenler ve engel olmayanlar dünyada ve ahirette Allahın gazabına uğrarlar.
  • KaraKara1 sa önce
    Meydanlarda atıp tutmakla olmuyor. Bunların da acısı çıkar sizden..
  • Hasan Hasan 1 sa önce
    Maalesef Reisin bu huyunu hiç beğenmiyorum. Kameralar önünde katil Sisi diye bas bas bağırıyor.sonra sana sığınan mazlumları veriyor Sisinin eline. İdam etsin diye. Sonra yine kameraların karşısınan geçip mısırdaki idamları eleştiriyot.Sisi sana fetöcü hainleri veriyor mu?Artık millet bu oyunlara gelmiyor bakın.Benden söylemesi. Hangi saftasınız?Sisinin mi Mursinin mi?
  • Vicdanın SesiVicdanın Sesi1 sa önce
    Umarız Türkiye'miz cinayete eş değer böylesi bir hataya düşmez. Cumhurbaşkanımızın duruma müdahale etmesini bekliyoruz.
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Merak etmeyin papazı vermediği gibi kardeşimlerimizi vermez
  • SivasliSivasli1 sa önce
    Bunun arkasindada muhakkak fetö hainleri vardir.bunlar ümmete düsmanlik edene dostluk ediyorlar.Rabbim bunlari sevdikleri gavurlarnan hasr etsin.devletimiz nerde aceba ??
  • AlperAlper1 sa önce
    Bir de şu ümmetin bize Bi faydası dokunsa be anam.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar. (Evlerle ilgili çalışmalar) En yakın zamanda ba
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
  2. Tüketiciyi yanıltan ambalajlı ürünlere..
  3. Cezayir'de Buteflika'nın koltuğu ile..
  4. Orman köylüsüne destek 17 yılda 12..
  5. Şenol Güneş'i üzen haber! Kadrodan..
  6. Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na..
  7. Hisse artmaz, maaş artar
  8. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
  9. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
  10. Bizim Toptan'dan 17. yıla özel..
  11. Dul ve yetim maaşı için iki önemli..
  12. Konya’da sit alanında kaçak kazıya..
  13. Online mobilya satışı son 3 yılda..
  14. QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış..
  15. Çalışmayan SSK’lı olamaz
  16. Beyazıt'ta halk otobüsü yaya yoluna..
  17. Millilerin rakibi Arnavutluk’u..
  18. ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
  19. Sigarayı bırakmanın yol haritası
  20. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
  21. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
  22. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
  23. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
  24. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
  25. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
  26. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
  27. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
  28. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
  29. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
  30. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Türkiye'den Çin hamlesi!
Türkiye'den Çin hamlesi!
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

Günün Karikatürü

21 Mart 2019
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!