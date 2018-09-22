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Sisi'nin mahkemesinden Hüsnü Mübarek'e ret!

Mısır Yargıtay Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in "Cumhurbaşkanlığı Sarayları” adıyla bilinen davada öne sürdüğü uzlaşı teklifini reddetti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 23:57
Sisi'nin mahkemesinden Hüsnü Mübarek'e ret!

Mısır Yargıtay Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve iki oğlu Cemal ve Alaa Mübarek’in, “Cumhurbaşkanlığı Sarayları” adıyla bilinen davada öne sürdüğü uzlaşı teklifini reddetti.

Yargıtay, daha önce de, Kahire Ceza Mahkemesi’nin Mübarek ve oğulları hakkında verdiği beraat kararını reddetmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Mübarek’in iki oğlu Ala ve Cemal Mübarek’in, “Cumhurbaşkanlığı Sarayları Davası” sonucunda çarptırıldıkları 3 yıllık hapis cezasını doldurdukları gerekçesiyle serbest bırakılmalarını kararlaştırmıştı.

Cemal ve Ala Mübarek kardeşlerin haklarındaki diğer davalardan çarptırıldıkları cezaların toplam süresi ise 5 yıl. Yargıtay ise Hüsnü Mübarek ve 2 oğlunun 3 yıllık hapis cezasına çarptırılması kararını kesin olarak onaylamıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Mübarek ve iki oğlunun özel mülkiyet edinmek için devlet işlerini kullanarak 125 milyon Cüneyh rüşvet aldığı belirlenmişti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 23:57
  1. Hüsnü Mübarek
  2. Mısır

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