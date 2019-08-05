Sisi’den Kahire saldırısına tepki, ”Korkakça bir terör eylemi”

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’de gerçekleştirilen saldırıyı korkakçabir terör eylemi olarak nitelendirdi.

Sisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen saldırı ve 4 aracın patlamasında hayatını kaybeden 19 kişinin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Sisi,” Mısır devleti tüm kurumlarıyla birlikte acımasız terörizmle mücadele edecekve onu kökünden kazıyacak” ifadelerini kullandı.

Patlayan araçlardan birinin içinde patlayıcı vardı

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire’de patlayan 4 araçlardan birinin içinde patlayıcı olduğu belirtildi. Ve açıklamanın devamında; "İlgili makamlar inceleme, soruşturma ve bilgi toplama prosedürlerini yürüttükten sonra kazaya neden olan araçlardan birinin, birkaç ay önce El Minufiye kentinden çalındığını ve içinde çok sayıda patlayıcı olduğu tespit edildi" dendi.

Mısır Başkenti Kahire’de 4 aracın çarpışması sonucu bu gün 19 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı.