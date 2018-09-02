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Sisi'den ilginç karar! Yasayı onayladı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, 5 binden fazla takipçisi olan sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının Medya Düzenlemeleri Yüksek Şurası tarafından teftiş edilmesinin önünü açan yasa tasarısına onay verdi.

02 Eylül 2018 Pazar 13:09
Sisi'den ilginç karar! Yasayı onayladı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, güvenlik birimlerine sosyal medya kullanıcılarını gözleme ve denetleme hakkı veren yasa tasarısını onayladı.

Temmuz ayında parlamentodan geçen yasa tasarısına göre, Medya Düzenlemeleri Yüksek Şurası isimli kurum sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi olan kişileri denetim altına alabilecek.

Yeni yasayla birlikte kuruma, yalan haber yayınlayan, yasalara aykırı hareket eden, şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin hesaplarını askıya alma ve engelleme hakkı da verildi.

İnsan hakları grupları, Sisi yönetiminin eleştirilebildiği son alanlardan biri olarak görülen internette yapılan düzenlemelerin ifade özgürlüğünü hedef aldığını savundu.

Ülkede Ağustos ayında çıkan bir başka yasada, Mısır'ın ulusal güvenliği veya ekonomisi için tehdit oluşturan web sitelerinin kapatılması yetkisi hakimlere verilmişti. Ayrıca bu siteleri yönetenler ve ziyaret edenlere hapis cezasıyla karşılaşmasının önü açılmıştı.

Yasanın çıkmasının ardından 500'den fazla internet sitesinin kapatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:09
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