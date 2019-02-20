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Sisi'den idamların ardından "Kimse yargıya müdahale edemez" mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi:"Hiç kimse, yargının işleyişine ve bağımsızlığına müdahale edemez"

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:38
Sisi'den idamların ardından "Kimse yargıya müdahale edemez" mesajı

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın idam edilmesinin ardından "yargının işleyişi ve bağımsızlığına kimsenin müdahale edemeyeceğini" söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Afrikalı Savcılar Derneği üyeleriyle görüşmesi sırasında, bugünkü idamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Sisi, "Hiç kimse, yargının işleyişine ve bağımsızlığına müdahale edemez." ifadelerini kullandı.

Devletin, çalışmalarıyla yargının bağımsızlığı ilkesinin tesisi için çaba sarf ettiğini kaydeden Sisi, hukukun üstünlüğünün yönetimin temeli olması hasebiyle ülkesinin yargı kurumlarının yanında olduğunu dile getirdi.

Mısır'da Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları bugün infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

- İdam kararının durdurulması çağrıları sonuç vermedi

Uluslararası Af Örgütü, dün yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve bu sabah infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti.

Tutukluların, idam cezasının infazına hazırlık için hücrelerinden istinaf cezaevine nakledildiği kaydedilen açıklamada, sanıkların hukuksuz yargılandığı ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:38
  1. Abdulfettah es Sisi
  2. idam
  3. Mısır

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