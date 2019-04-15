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Sisi'den Hafter'e destek açıklaması

- Libya'da terör ve aşırılıkla mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Sisi bu açıklamasıyla Trablus'a saldırı başlatan Halife Hafter'in yanında yer aldığını dile getirdi

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:59
Sisi'den Hafter'e destek açıklaması

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'da "terör ve aşırılıkla mücadeleye destek verdiğini" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yapan Sisi, Libya ve Sudan'daki gelişmeler hakkında konuştu.

Libya'daki terör, milis güçler ve aşırılıkla mücadeleye destek olduklarını dile getiren Sisi, bu açıklamasıyla Trablus'a saldırı başlatan Halife Hafter'i desteklediğini ifade etti.

Sisi, isim belirtmeksizin söz konusu milis güçlerin yalnızca Libya'nın değil Orta Doğu ve Akdeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini savundu.

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin ilk kez yaptığı açıklamada ise Sisi, "Bölgesel ve uluslararası öneminden hareketle ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Sisi, ülkesinin Sudan'ın iç işlerine karışmama konusundaki sabit tutumundan söz ederek, krizden çıkmak, ülkenin istikrarını ve güvenliğini korumak için uluslararası çabalara destek olunması çağrısında bulundu.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey'in şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere "meydanlardan ayrılmayın" çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, önceki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:59
  1. Libya
  2. Merkel
  3. Sisi
  4. Sudan

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