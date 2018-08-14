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Sisi'den Arabistan'a sürpriz ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

14 Ağustos 2018 Salı 21:10
Sisi'den Arabistan'a sürpriz ziyaret

 Abdulfettah es-Sisi, "sürpriz" ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Tebük bölgesindeki Neom kentinde bir araya geldi. 

Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de yer aldığı belirtildi. 

Haberde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi. 

Mısır basınına duyurulmayan sürpriz ziyarete ilişkin siyasi yorumcular, Yemen sorununa çözüm yolları arayan Mısır yönetiminin Suudi Arabistanlı yetkililerle durum değerlendirmesinde bulunduğunu ifade ediyor.  

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelerek Cumhurbaşkanı Sisi ve diğer yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

NEOM PROJESİ

Kral Selman-Sisi görüşmesine ev sahipliği yapan Neom kenti, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük bölgesinde Akabe Körfezi kıyısında yer alıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 24 Ekim 2017'de, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır toprakları üzerinde 26 bin 500 kilometrekarelik alanda Neom adı verilen ve 500 milyar dolara mal olacak devasa yatırım projesini kamuoyuna duyurmuştu. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 21:10
  1. Sisi
  2. Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud

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