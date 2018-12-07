Sisi zulmü! Mısır'ın eski Adalet Bakanı gözaltında

ABD kuklası Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler'e yönelik yıldırma politikasını sürdürüyor. Mısır'ın demoktarik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan İhvan üyesi Muhammed Mursi'nin kabinesinde Adalet Bakanı olarak görev alan Ahmed Süleyman, savcı talimatıyla 15 günlüğüne gözaltına alındı.

Savcı karar verdi

Mısır'ın resmi yayın organlarından Ahram gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Savcısı, eski Bakan Ahmed Süleyman'ın 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.

Haberde, savcılığın uzun süredir yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman'a "yasa dışı bir örgüte üye olmak, devlet güvenliğini tehdit etmek ve ülke çıkarlarına zarar vermek hedefiyle devlet karşıtı oluşumlarla irtibata geçmek" gibi suçlamalar yönelttiği kaydedildi.

Mısırlı muhalifler dün, eski Bakan Ahmed Süleyman'ın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuş ancak konuyla ilgili fazla ayrıntı vermemişti.

Mayıs 2013'te dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından Adalet Bakanlığına getirilen Süleyman, 3 Temmuz 2013'te Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesine tepki olarak görevinden istifa etmişti.