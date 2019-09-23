Sisi yönetimi saklıyor! Mısır'da gözaltı sayısı 300'ü aştı

Başkent Kahire dâhil birçok şehirde asker meydanları kuşattı. Mısırlılar tehditlere rağmen “Sisi istifa” sloganları atmaya devam ediyor. Mısır İçişleri Bakanlığından cuma günkü gösterilerde gözaltılar olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Kahire merkezli Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma günkü gösterilerden bu yana 356 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Halid Ali de sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının 300 olduğunu, ancak isimlerin henüz netleşmediğini ifade etti.

Ulusal güvenlik meseleleriyle ilgilenen Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı’nın, gözaltına alınanları sorgulamaya başladığı aktarılan açıklamada, gözaltındakilerin arasında öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve avukat Mahinur el-Masri’nin de bulunduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Mısır resmi makamlarından ya da yargı kaynaklarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Korku devri sona erdi”

Paylaştığı yolsuzluk videolarıyla protestoların başlamasında etkili olan İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali de Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi görevi bırakmadığı takdirde cuma günü Mısır’da milyonların iştirak edeceği bir gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Demokratik Mısır Partisinden yapılan açıklamada siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde “kapsamlı siyasi reform” çağrısında bulunuldu.

Devrimci Sosyalist Hareket’in açıklamasında ise “korku devrinin sona erdiği ve Sisi’nin görevi bırakmasının zor değil bilakis her zamankinden daha kolay olduğu” belirtildi.