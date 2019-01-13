Sisi ve Ürdün Kralı Filistin meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin-İsrail barış görüşmelerinin tekrar başlamasının gereğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret amacıyla bugün Ürdün'e giden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesi değerlendirildi.

Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulabilmesi için Filistin- İsrail barış görüşmelerinin, iki devletli çözüm çerçevesinde tekrar başlamasının önemine vurgu yapılan görüşmede, iki lider de Filistin devletinin 1967 sınırlarında kurulması ve başkentinin Doğu Kudüs olmasının gereğini tekrarladı.

İkili ilişkiler kapsamında daha çok ekonomik ilişkilerin masaya yatırıldığı ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımlar ve özellikle de Mısır doğal gazının Ürdün’e ihracatı gibi konuların konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, terörle mücadele ile Suriye, Libya ve Yemen’deki gelişmelerin de değerlendirildiği kaydedildi.