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Sisi ve Kral Selman'dan, "Filistin" vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, AB- Arap Birliği Zirvesi'nin açılış konuşmasında, "Filistin" meselesine vurgu yaptı

24 Şubat 2019 Pazar 22:40
Sisi ve Kral Selman'dan, "Filistin" vurgusu

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde, "Filistin" meselesine vurgu yaptı.

Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı AB-Arap Birliği Zirvesi'nde ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin meselesinin kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Arap ülkeleri ile Avrupa Birliği üyelerini yakından ilgilendiren ortak bölgesel sorunlar olduğuna dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bu sorunlardan birinin de Filistin meselesi olduğunu ve bunun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında düzensiz göç meselesine de değinen Sisi, Suriye, Libya ve Yemen’deki sorunların çözülememesinden bölge ülkelerinin de sorumluluğunun olduğunu kaydetti.

-Kral Selman'dan Filistin ve Yemen vurgusu

Sisi'nin ardından konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunu hatırlatarak, bu meselenin "Arap ülkelerinin önceliği" olduğunu vurguladı.

Yemen konusuna ilişkin Kral Selman, Körfez ülkelerinin inisiyatifi çerçevesinde barışçıl bir çözümden yana olduklarını söyledi.

İran'ın bölgeye müdahalesine karşı ortak bir uluslararası tutum takınma çağrısında bulunan Kral Selman, "İran'ın Suudi Arabistan topraklarına balistik füze fırlatmasını ve Kızıldeniz’de güvenliği tehdit etmesini kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Merkel henüz gelmedi

Mısır’ın ev sahipliğindeki AB-Arap Birliği Zirvesi'ne, 18 AB ülkesi cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı gibi farklı seviyelerde katılıyor.

AB'nin 28 üyesinin de temsil edileceği duyurulan zirveye, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılacağı açıklanmıştı. Ancak Merkel, henüz Mısır’a gelmedi.

Merkel'in, zirvenin ilk gününe katılımının olmamasına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, Fransa'dan da herhangi bir yetkilinin Şarm eş-Şeyh'e gelmemesi dikkati çekti.

-Arap liderlerin büyük bölümü katılmıyor

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

-BAE’den dikkat çeken düşük temsil

Katar’ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:40
  1. Filistin
  2. Selman
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