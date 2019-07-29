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Sisi ve Kral Abdullah ekonomik iş birliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Kahire'deki görüşmesinde ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:11
Sisi ve Kral Abdullah ekonomik iş birliğini görüştü

KAHİRE (AA) – Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümü nedeniyle Tunus'a taziye ziyaretinde bulunacak olan Kral Abdullah, önce Mısır'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Sisi ile başkent Kahire'de görüştü.

Kral Abdullah ve Sisi'nin iki ülke arasındaki ekonomik yardımlaşma ve iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda hemfikir olduğu bilgisi verilen açıklamada, liderlerin bölgesel ve uluslararası konuları da değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede Filistin ve Kudüs meselesinin ele alındığı, iki liderin 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için kardeş Filistin halkına desteğin sürdürülmesi konusunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Kral Abdullah ve Sisi'nin İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını reddettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:11
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