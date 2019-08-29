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Sisi ve Guterres "Afrika Birliği-BM koordinasyonunu" görüştü

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ve Libya konusunda Afrika Birliği ve BM arasındaki koordinasyonu değerlendirdi

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
Sisi ve Guterres "Afrika Birliği-BM koordinasyonunu" görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, özellikle Suriye ve Libya konusunda Afrika Birliği- BM arasındaki iş birliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya-Afrika Zirvesi nedeniyle Yokohama’da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Guterres’in bir araya geldiği ve görüşmede uluslararası konuların, Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki gelişmelerin değerlendirildiği" belirtildi.

Görüşmede, Mısır’ın dönem başkanlığını yaptığı Afrika Birliği ve BM arasında özellikle Suriye ve Libya konularındaki koordinasyon ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı çerçevesinde, 7. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’nı (TICAD) başlatmıştı.

- İlk TICAD zirvesi 1993'te düzenlendi

İlk TICAD zirvesi 1993 yılında Japonya’da düzenlenmişti.

2008 yılına kadar her beş yılda bir ve Japonya’da düzenlenen zirvenin, 2013 yılından itibaren 3 yılda bir yapılması yönünde karar alındı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de 2016 yılında düzenlenen altıncı zirvenin katılımcıları, zirveyi Japonya ve Afrika arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirme konusunda fikir birliğine varmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
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