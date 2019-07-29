0553 313 94 23

Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti Sudan'daki son gelişmeleri değerlendirdi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:56
Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul etti

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, Sudan'da yaşanan son gelişmeler ve Kahire ile Hartum arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Sudan halkının güvenlik ve istikrarının desteklemesi üzerine kurulu stratejik tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca Orgenaral Hmidti'nin Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı sıfatı ile ilk kez Mısır'a resmi bir ziyarette bulunduğunun altı çizildi.

Geçen hafta Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantılarına katılmak için Mısır'a gelen ve Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra bazı yetkililerle görüşen Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib, ülkesine dönüşünde "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mısır'daki Sisi yönetimi, Sudan'ı 30 yıl yöneten Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan'da devrilmesinin ardından ülkede yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi'ni destekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:56
  1. değerlendirdi
  2. gelişmeler
  3. Hmidti
  4. Sisi
  5. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    2. "Bugün Luyindama'yı da bitirdik"
    3. Pendik’te yaralı karacanın yardımına..
    4. Ali Sami Yen kabri başında anıldı
    5. Miçotakis'ten küstah açıklama: Türk..
    6. Hacı adayları Malatya’dan dualar ile..
    7. İnönü’de çevre düzenlemesi ve temizlik..
    8. Anne ve çocuğunu trenin önüne itti
    9. Van YYÜ’den çiftçilere alternatif bitki
    10. Otomobilden 8 kaçak göçmen çıktı
    11. Kadıköy’de kadının tramvayın altında..
    12. Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul..
    13. Av. Orçun Özekenci: “Mersin’de sokak..
    14. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz..
    15. Kick boks maçlarına Denizli damgası
    16. Kültürevilerinde eğitim yıl boyu..
    17. ABD'de skandal seçim kampanyası! 'Türk..
    18. Kayserispor taraftarına eski..
    19. Alanyaspor, Juanfran’ı renklerine..
    20. Güngören'de kasa hırsızlığı
    21. Atlarla taşıdıkları tespit edildi!..
    22. Almanya'da raylara itilen anne..
    23. Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik..
    24. Özdemir: “Narenciyede yeni bir üretim..
    25. Van Kahvaltı Konağı’na yoğun ilgi
    26. Kızılcığın faydaları nelerdir?
    27. Termometre 45 dereceyi gördü,..
    28. Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri..
    29. Cep telefonu harçlarındaki yükselişin..
    30. Aydın’daki yangın evlere sıçramadan..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!