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Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti

Mısır’ın diktatör darbecisi Sisi, patronu İsrail’e resti çekti. Terör devleti İsrail yönetimi, Mısır ile ortak gaz sahası keşfettiği iddiasında bulunurken Mısır tarafı gaz sahasının kendilerine ait olduklarını açıklayarak İsrail'i yalanladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:41
Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti

Mısır, İsrail rejiminin ortak gaz alanı olarak nitelendirdiği bölgenin Mısır'a ait olduğunu belirterek İsrail rejiminin açıklamasına tepki gösterdi.

Tel Aviv hükûmeti tespit edilen bölgenin 2,5 trilyon metre küp gaza sahip olduğunu belirtirken, söz konu oran dünyanın en büyük gazına sahip olduğu anlamına gelmekte. 

Karşılıklı açıklamların ardından zorbalığa ve katliamlara karşı birbirlerini sürekli destekleyen Sisi ve Netanyahu yönetimi uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:41
  1. İsrail
  2. mısır
  3. Netanyahu
  4. gaz
  5. metre küp
  6. sisi
  7. gaz sahası
  8. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • OğuzsoyluOğuzsoylu7 sa önce
    ikiniz de susun abiniz abd geliyor taksimi o yapar, İsrail'e işletme izni verir sisi sanada bir elma şekeri idare edersin artık.
  • Mehmet DeveliogluMehmet Develioglu7 sa önce
    Ha şöyle ortaya bir kemik atılmadan itlerin dostluğu olmaz
  • Bozkurt TürkBozkurt Türk6 sa önce
    Firavun sisi efendisine havlamaz daha dogrusu misir halki icin bunu yapmaz zannimca zimmetine gecirdigi pay azina gelmistir ondan havliyordur körler sagirlar bir birini agirlar
  • Deli Dumrul 1Deli Dumrul 13 sa önce
    Yine fetoşun itleri burayı sarmış.
  • SerdarSerdar7 sa önce
    Öyle goruntu verip halkının gazını alma çabası... Söze değil eylemlerine bakmak lazım.
  • Mesut SarpMesut Sarp4 sa önce
    O kafa tutanlar her yerde var inanmayın , dümenden. Biz onlari cok iyi tanırız.
  • SelimmSelimm7 sa önce
    Sanki Rte nin patronu değil ...
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Sanki sahiplerin Sis'den daha iyi.
  • Haydar Haydar2 sa önce
    Sisi, artık aklını başına al. Senin gazını hiç kimseninmiş gibi ortak bulduk diyerek çalmak isteyen kafileri tanı artık. Doğru isen kazanırsın.
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