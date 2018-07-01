Sisi patronuna kafa tuttu! İsrail'e resti çekti

Mısır, İsrail rejiminin ortak gaz alanı olarak nitelendirdiği bölgenin Mısır'a ait olduğunu belirterek İsrail rejiminin açıklamasına tepki gösterdi.

Tel Aviv hükûmeti tespit edilen bölgenin 2,5 trilyon metre küp gaza sahip olduğunu belirtirken, söz konu oran dünyanın en büyük gazına sahip olduğu anlamına gelmekte.

Karşılıklı açıklamların ardından zorbalığa ve katliamlara karşı birbirlerini sürekli destekleyen Sisi ve Netanyahu yönetimi uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.