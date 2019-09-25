0553 313 94 23

Darbeci Sisi, orduya karşı harekete geçti! Hazm Hosny tutuklandı

Darbeci Sisi Mısır'da kendisine karşı yükselen isyan seslerini bastırmak için harekete geçti. Kendisine bağlı birliklerin Sisi karşıtı protestolarda halkı koruma yemini ettiği eski Genelkurmay Başkanı General Sami Anan'ın eski sözcüsü ve Kahire Üniversitesi öğretim görevlisi Hazm Hosny tutuklandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
Darbeci Sisi, orduya karşı harekete geçti! Hazm Hosny tutuklandı

Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler sürerken, Abdulfettah Es-Sisi destekçileri, ordu içerisinden bir darbe girişimini engellemek için adım attı.

Bu kapsamda tutuklamalar gerçekleştirilirken General Sami Anan'ın eski sözcüsü ve Kahire Üniversitesi öğretim görevlisi Hazm Hosny de tutuklananlar arasında.

Al-Khaleej Online'ın haberine göre tutuklama haberlerini Anan'ın eski sözcüsü Dr. Mahmoud Refaat duyurdu ve ordu içerisinde bir isyanı önlemek için Sisi rejiminin "çılgınca" bir tutuklama kampanyası gerçekleştirdiğini söyledi.

Sami anan: Artık yeter!

Sami Anan, 18 Eylül'de Twitter hesabından "Mısır halkı ve ordusu mevcut durumdan dah aiyisini hak ediyor" diyerek "Yeter Sisi" etiketini paylaştı.

Sami anan'a bağlı subaylar halka çağrı yapmıştı

Sami Anan'a sadık kaldığını söyleyen Mısır Subay Cephesi, Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla göstericileri koruyacağını söylemişti.

Sami Anan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi'ye karşı aday olmuş ancak 23 Ocak 2018'de adaylığını duyurmasından kısa bir süre sonra da tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
  1. Mısır
  2. Abdulfettah Es-Sisi
  3. Sami Anan
  4. çağrı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah52 dk önce
    Hapishanede jop bekliyor bu hainleri şimdi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'ın BM konuşması hakkında konuşan Destici: Bu tarihe bir nottur!
  1. Erdoğan'ın BM konuşması hakkında..
  2. MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert..
  3. Adil Öksüz davasında flaş gelişme
  4. Mersin'de korkutan yangın!
  5. İstanbul’da 7.2 büyüklüğünde deprem mi..
  6. Aksaray’da fabrikada yangın çıktı!
  7. Galatasaray PSG maçı ne zaman saat..
  8. Ravioli nasıl yapılır?
  9. Profesör korkutan açıklamayı yaptı!..
  10. Araçta sigara içme cezası ne kadar 2019
  11. Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu Musa..
  12. Kuzey Ege'de 49 kaçak göçmen yakalandı
  13. Dünya bu kadını konuşuyor! Trump..
  14. Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi..
  15. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman..
  16. Sisi’yi devirmek istiyorlar! Mısırlı..
  17. Aşurenin faydaları ve içerdiği..
  18. Çanakkale’de 118 düzensiz göçmen..
  19. Baş ağrısı mide bulantısı terleme..
  20. Bakandan gizli IMF görüşmesine tepki!
  21. Gribe karşı sağlıklı beslenme..
  22. Dünya bu olayı konuşuyor! Evlatlık..
  23. “İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür”
  24. Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
  25. Kurtulmuş: IMF defterini kenara attık
  26. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
  27. 31 Mart ve 23 Haziran 2019..
  28. Resmi Gazete'de yayımlandı! 20-27..
  29. Sisi, orduya karşı harekete geçti!..
  30. Askerlik borçlanmasının önemi bilinmiyor
İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

Günün Karikatürü

25 Eylül 2019
Cami inşaatında ölüm!
Cami inşaatında ölüm!
Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...