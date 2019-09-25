Darbeci Sisi, orduya karşı harekete geçti! Hazm Hosny tutuklandı

Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler sürerken, Abdulfettah Es-Sisi destekçileri, ordu içerisinden bir darbe girişimini engellemek için adım attı.

Bu kapsamda tutuklamalar gerçekleştirilirken General Sami Anan'ın eski sözcüsü ve Kahire Üniversitesi öğretim görevlisi Hazm Hosny de tutuklananlar arasında.

Al-Khaleej Online'ın haberine göre tutuklama haberlerini Anan'ın eski sözcüsü Dr. Mahmoud Refaat duyurdu ve ordu içerisinde bir isyanı önlemek için Sisi rejiminin "çılgınca" bir tutuklama kampanyası gerçekleştirdiğini söyledi.

Sami anan: Artık yeter!

Sami Anan, 18 Eylül'de Twitter hesabından "Mısır halkı ve ordusu mevcut durumdan dah aiyisini hak ediyor" diyerek "Yeter Sisi" etiketini paylaştı.

Sami anan'a bağlı subaylar halka çağrı yapmıştı

Sami Anan'a sadık kaldığını söyleyen Mısır Subay Cephesi, Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla göstericileri koruyacağını söylemişti.

Sami Anan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi'ye karşı aday olmuş ancak 23 Ocak 2018'de adaylığını duyurmasından kısa bir süre sonra da tutuklanmıştı.