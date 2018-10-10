Sisi iyice yoldan çıktı! Muhammed Mursi'nin oğlunu...
Mısır'da 2013 yılında görevinden darbeyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu, başkent Kahire'de tutuklandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 10:42
Arap dünyasının en saygın gazetelerinden Al Jazeera'nin geçtiği habere göre, Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında darbe ile yönetimden indirdiği, Mısır'ın seçimle başa gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin, başkent Kahire'de tutuklandığı duyuruldu.
KAYNAK: HABER7
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