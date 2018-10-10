Sisi iyice yoldan çıktı! Muhammed Mursi'nin oğlunu...

Arap dünyasının en saygın gazetelerinden Al Jazeera'nin geçtiği habere göre, Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında darbe ile yönetimden indirdiği, Mısır'ın seçimle başa gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin, başkent Kahire'de tutuklandığı duyuruldu.

KAYNAK: HABER7