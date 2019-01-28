"Sisi ile insan haklarını görüşeceğim"

KAHİRE (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile kapalı oturumda insan hakları konularını görüşeceğini söyledi.

Fransız haber Ajansı AFP’ye açıklamalarda bulunan Macron, Sisi'nin Fransa'yı ziyaret ettiği Ekim 2017’den bu yana Mısır'da insan hakları durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kapalı oturumda bazı muhaliflerin ve mahkumların durumunu görüşeceğini söyleyen Macron, "Bu konuda çok açık bir şekilde konuşacağım. Öyle inanıyorum ki bu, Mısır’ın istikrarı ve Cumhurbaşkanı Sisi’nin çıkarına olacaktır." dedi.

Ülke egemenliğine saygı duymak gerektiğini söyleyen Macron, Mısır halkının, mevcut yönetimin Hüsnü Mübarek döneminden daha kötü olduğunu düşündüğünü, bunun uzun vadede ülkenin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

Macron, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır yönetimi ülke istikrarı için Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve diğer muhaliflere bu uygulamaların gerekli olduğunu düşünüyor. Bunu anlıyor ve saygı duyuyorum. Sadece siyasi muhalifler değil ülke istikrarını tehdit etmeyen klasik demokrasi yanlısı muhalifler de hapishanelerde tutuluyor. Gazeteciler ve eş cinsellerin Mısır için tehdit olmadığına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca tüm yardımlaşmaları durdurmanın Mısır'ı Rusya ve diğer ülkelere yakınlaştıracağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır’a gelmişti.