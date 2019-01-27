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Sisi ile Beşir ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir günlük çalışma ziyareti için Mısır'a gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile başkent Kahire'de görüştü

27 Ocak 2019 Pazar 16:19
Sisi ile Beşir ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı’nda bir araya geldi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, liderler ve heyetler arası görüşmede iki lider Etiyopya tarafından Nil suları üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı konusunda bir an önce anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı.

Mısır ve Sudan arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değindi.

Sudan'ın istikrar ve güvenliğinde Mısır'ın rolünün önemine vurgu yapan Sudan Devlet Başkanı Beşir ise "Sudan ve Mısır'ın geleceği birbiri ile alakalıdır. Mısır ile elektrik akımı ve tren yolu başta olmak üzere önemli ekonomik projelerimiz bulunuyor." dedi.

Görüşmelerde bölgesel gelişmelerin ele alındığı özellikle de Suriye, Yemen ve Libya’daki krizin değerlendirildiği belirtildi.

Bir günlük çalışma ziyareti için bu sabah Mısır’a gelen Sudan Devlet Başkanı Beşir’i, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Uluslararası Kahire Havaalanı’nda karşılamıştı.

Beşir’in heyetinde Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed ve Milli Güvenlik ve İstihbarat Birimi Başkanı Salah Abdullah yer alıyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in, 23 Ocak’ta Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinden 5 gün sonra Mısır’a gelmesi ise dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:19
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