0553 313 94 23

Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile İsrail-Filistin meselesini görüştü

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder başkent Kahire'de Filistin-İsrail meselesini görüştü

11 Haziran 2019 Salı 19:37
Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile İsrail-Filistin meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder Mısır’ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesi Kahire’deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün yanı sıra Filistin halkının kazanılmış haklarının uluslararası yasalara uygun bir şekilde korunması çerçevesinde bir çözümün geliştirilmesi meselesinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, barışın sağlanması durumunda bölgede yeni bir gerçekliğin ortaya çıkacağına, barışın kalkınma ile istikrar için yeni ufuklar açacağına vurgu yaptı.

Lauder ise bölge ülkelerinde yaşanmakta olan diğer krizlere de çözüm bulma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Dünya Yahudi Kongresi 1936 yılında kuruldu. Tüzüğüne göre kuruluş hedefi, “Yahudi halkının bekası ve birliğinin güçlendirilmesi" olan Kongre’nin başkanlığını 2007 yılından bu yana ABD'li iş adamı Lauder yapıyor.

Lauder Ekim 2017’de de Mısır’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmişti.

- Kenneth McKenzie de Kahire’de

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin de bugün başkent Kahire’de Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldiği duyuruldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi-McKenzie görüşmesinde Mısır-ABD askeri ilişkileri ve ABD’nin Mısır’a yapmakta olduğu askeri yardımların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada ele alınan konulara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD 1987'den beri Mısır'a 1,3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:37
  1. Filistin
  2. görüşme
  3. İsrail
  4. Lauder
  5. Sisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla bir araya geldi
    1. Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor..
    2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    3. "Silahlı çatışmalarda alarm verici..
    4. Londra'da Akademik Mirasın Korunması..
    5. FKÖ Türkiye'nin Filistin..
    6. "İstanbul bunlara teslim edilemez"
    7. Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 1..
    8. İzlanda-Türkiye
    9. İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve..
    10. Gaziantep Üniversitesinde "80'ler..
    11. İnşaattan 70 bin TL’lik hırsızlığa 3..
    12. Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
    13. Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği..
    14. Yolcu acil çıkış kapısını tuvalet..
    15. Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4..
    16. Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar
    17. MHP İl Başkanı Demir, Başkan Tutar’ı..
    18. Almanya’da etkili olan fırtına hayatı..
    19. Musa Aydın, serbest güreş milli..
    20. Valinin plakasını buldu bakın ne yaptı!
    21. Kontrolden kaçarken polisin..
    22. İstanbul Havalimanı'nı öve öve..
    23. FARC'ın sembol ismi sonunda Kolombiya..
    24. Hatay'da çöp konteynerinde bebek..
    25. Kaymakam Kendüzler’den ADEM’e ziyaret
    26. Keles’te yeni kaymakam görevine başladı
    27. "Açıköğretim Batı Avrupa Programı"..
    28. Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
    29. Irak tarihini ABD’den geri alacak
    30. Arakanlı mültecileri taşıyan tekne..
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!