Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile İsrail-Filistin meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder Mısır’ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesi Kahire’deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün yanı sıra Filistin halkının kazanılmış haklarının uluslararası yasalara uygun bir şekilde korunması çerçevesinde bir çözümün geliştirilmesi meselesinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, barışın sağlanması durumunda bölgede yeni bir gerçekliğin ortaya çıkacağına, barışın kalkınma ile istikrar için yeni ufuklar açacağına vurgu yaptı.

Lauder ise bölge ülkelerinde yaşanmakta olan diğer krizlere de çözüm bulma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Dünya Yahudi Kongresi 1936 yılında kuruldu. Tüzüğüne göre kuruluş hedefi, “Yahudi halkının bekası ve birliğinin güçlendirilmesi" olan Kongre’nin başkanlığını 2007 yılından bu yana ABD'li iş adamı Lauder yapıyor.

Lauder Ekim 2017’de de Mısır’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmişti.

- Kenneth McKenzie de Kahire’de

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin de bugün başkent Kahire’de Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldiği duyuruldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi-McKenzie görüşmesinde Mısır-ABD askeri ilişkileri ve ABD’nin Mısır’a yapmakta olduğu askeri yardımların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada ele alınan konulara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD 1987'den beri Mısır'a 1,3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.