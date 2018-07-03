Sisi darbesinin 6. yılı

Emperyalist güçlerin, ülkede İslam’ı güçlendirdiği gerekçesiyle darbeyle indirdiği Muhammed Mursi, 6 yıldır (1826 gün) Mısır zindanlarında....

Arap Baharı protestoları kapsamında Mısır’da Hüsnü Mübarek’in görevden alınması sonrası Haziran 2012’de yapılan ilk demokratik ve şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimini Hürriyet ve Adalet Partisi’nin adayı Muhammed Mursi kazandı. Oyların yüzde 51.7’sini alan Muhammed Mursi cumhurbaşkanı oldu. Ancak Kasım 2012’de Mursi’nin bazı düzenlemeleri içeren anayasal bildiriyi yayımlamasıyla ülke çapında bazı protestolar başlamıştı. Ardından muhalif siyasetçilerden Muhammed El Baradey, Amr Musa ve Hamdin Sabbahi, yüksek rütbeli ordu mensuplarıyla gizli bir şekilde bir araya geldi. Ordu, Amerika ve İsrail gizli servislerinin de desteğiyle 3 Temmuz darbesini gerçekleştirdi.

Darbeden sonra başta İhvan olmak üzere darbeye karşı çıkan çok sayıda grup yüzbinleri toplayarak protesto gösterileri düzenledi. Cuntanın gösterilere müdahalesi sert oldu. Rabia’tül Adeviye ve Nahda meydanlarında göstericilere ateş açıldı. Darbeden sonraki iki aylık süreçte 3 bin 533 kişi katledildi, 10 binden fazla kişi yaralandı.

İhvan’ın önde gelen tüm isimleri tutuklandı ve ilerleyen aylarda İhvan Teşkilatı yasadışı ilan edildi ve tüm malvarlığına el konuldu. Muhammed Mursi’yi hücreye atan darbeci Sisi, emrindeki sözde mahkemelerde hukuksuz kararlarla onu bir kaç kez müebbete mahkum ettirdi. Mursi ağır şartlar altında direnmeye devam ederken İhvan-ı Müslimin hareketi de Sisi güçleri tarafından nefes dahi alamaz hale getirildi. Yüzlerce insan idama mahkum edildi.

Zalim Sisi tarafından zindana atılan Mursi görevde kaldığı sürede Mısır halkının yanı sıra Filistin halkı için de umut olmuştu. Mısır’da İslam’ın yeniden güçlenmesi ve Filistin direnişine verilen destek darbeci Sisi’yle birlikte sona erdi. Filistin’e verilen destek nedeniyle İsrail’in istemediği Mursi’yi deviren Sisi’yi ilk tanıyan Amerika, İsrail ve Suudilerin başını çektiği körfez ülkeleri oldu. Hatta Suudilerin darbenin ekonomik ayağını finanse ettiği ortaya çıktı.

MURSİ 6 YILDIR ZİNDANDA

Hain general Sisi’nin ABD, İsrail ve Suudilerin başını çektiği Körfez ülkelerinin desteğiyle gerçekleştirdiği darbe sonrası halk günlerce protesto eylemleri yaptı. Ancak firavunun askerleri onlara kurşun yağdırıp katletti.