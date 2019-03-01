Sisi celladının arkasında kim var?

ALİ LALE

ABD ve diğer üst akılda birleşen devletlerin, Müslüman ülkelere onların liderlerine bakış açısı gayet nettir. Müslüman ülkelerin liderleri onların (ABD ve üst akıl) çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri sürece Müslüman halkın bulunduğu ülkelerin liderlerinin ya da yönetiminin yapacağı her tür adaletsizliğe, zulme, işkenceye kısacası insanlık dışı tüm eylem ve işlemlerine karşı üç maymunu oynayacaklardır ki oynuyorlar.

Müslüman ülkelerine bakış açısı ve orada yapılan uygulamalarından bunu çıkarmaktayız.

Mısır’a bir bakın, insanlar suçlu olmadığı halde onlara suç isnat edilerek insanları keyfi olarak kurşuna dizmekteler, kalanları da cezaevlerinde işkenceye tabi tutmaktadırlar. Bununla da kalmayıp yok yere müebbet ve idam veriliyor. Suçları ise; ya adamın dürüst bir Müslüman olmasından şüphelenmişler ya da İslami hassasiyetinden dolayı ilerde başlarına bela olacak diye yakalamışlardır.

Bugün Mısır’da 189 kişi idam edilmiştir. Bunların suçları ise; hürriyete âşık, ülkesini ve insanlarını seven inançlı insanlar olmaları ve büyük firavuna secde etmediklerinden dolayıdır.

İnsanlar nasıl böyle zalim olabiliyor. Allah ile bağını koparanların, ondan başka ilah edinenlerin karakteri budur. Allah’a ve ahirete inançları olmayanların eseridir bu katliam. İnanmış olsaydı bu zulümleri yapamazlardı. Onlar zannediyorlar ki dünya saltanatı sonsuza dek sürecek.

Bu bir dünya imtihanıdır. Müslümanlar ya Allah’ın ipine sımsıkı sarılacak ve Allah’ın emirlerini hayatlarında uygulamaya koyarak yaşayacak ya da Allah’ın koyduğu kuralları dikkate almayarak kalpleri mühürlenecek ve ipleri kopan tespih taneleri gibi dağılmaya mahkûm kalacaktır. Firavunların baskıcı düzenleri altında, inim inim inleyeceklerdir. Tercihi Allah kullarına bırakmıştır: Ya benim dediklerimi yaparsınız ya da şeytanlarınızla cehenneme girersiniz. Onun intikamı daha ağır ve daha şiddetlidir.

Mısır’da Müslümanlara yapılan zulüm ve işkence diğer İslam ülkelerinde bulunan Müslümanlara yapılmaz diye bir durum yoktur. Toplum olarak biz ne zaman Allah’la olan bağımızı kesip ve Allah’ın emirlerini dikkate almayarak yaşamaya başladığımız an bilelim ki başımıza mutlaka bir musibet gelecektir. Musibetler ya içerden ya da dışardan gelecektir. Bu yüzden özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafya doğru okunmalı. Dün Libya halkı daha huzurlu ve refah bir hayat sürerken, bugün Libya’da hayat pahalı olmuştur. Çünkü petrolün çoğu artık ABD’ye gidiyor. Kaddafi’yi devirmekle Libyalılara zannedildiği gibi demokratik bir yaşam sunulmadı. Aksine huzur ve birlikten yoksun bir hayat sunuldu. Libya, ABD tarafından doğrudan sömürülen bir ülke durumuna geldi. Müslümanların ve Müslüman ülkelerin İslam’la bağını bir hikâye ile anlatalım.

Geçen hafta; Prof. Dr. Mehmet Çetiner Hoca’nın TV’de yaptığı bir söyleyişiyi izledim. Anlattığı bir hikâye hoşuma gitti. Yazıma da uygun olması nedeniyle sizlere aktarmak istedim.

Zamanın birinde zengin ve güzel bir çiftliği olan bir ağa varmış. Ağa hoşgörülü biriymiş, bir gün ağa akşam yemeğinde çalışanlarına sesleniyor: ”Ben iş nedeniyle üç ay belki de üç yıl çiftliğe dönemeyebilirim. Benim çiftliğime sahip çıkacaksınız, bununla ilgili sizlere bir mektup bırakıyorum. Mektupta yazılanlara uyar ve yazılanların gereğini yaparsanız bir sıkıntı çıkmayacaktır.”

Ağa gider, kâhya her gün işçilerin isteğiyle her akşam yemeğinden ve sabah kahvaltısından sonra mektubu okuyarak ağalarına olan özlemlerini böylelikle gidermiş oluyorlar. Günler, ayları, aylar yılları takip eder ve zaman su gibi akıp geçer.

Ağanın gurbette işi bitince çiftliğe geri döner. Çiftlik bakımsızlıktan tanınmaz hale gelmiştir; meyve bahçeleri kurumuş, üzüm bağları bozulmuş her taraf kurumuştu. Talimatname gibi yazılan mektubu sadece okuyorlarmış. Gereğini yapmadıklarından dolayı çiftlik, çiftlik olmaktan çıkmıştı.

Bugünkü Müslümanların durumu da aynı o çiftlikte yaşayan işçilerden bir farkı yok maalesef. Kuran okuyoruz, namaz kılıyoruz, ama yaşantımızda İslam’ın İ’si bulunmuyor. Faiz alıyoruz, haram yiyoruz, israf yapıyoruz. Dedim ya Allah’ın emrinin A’sını bile yerine getirmiyoruz. Halimiz ne olacak? Ebetteki Allah’a kul olmayanlar şeytanın kullarına kulluk yapacaklardır. Bugün üzülerek söylüyorum Müslümanların hali budur.