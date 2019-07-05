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Şişecam'dan "Yıldızlar Geçidi" ödül töreni

Şişecam’ın 13 ülkedeki çalışanlarının başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği organizasyonda, üretim ve enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirilirken, toplamda 28 proje ödül almaya hak kazandı

05 Temmuz 2019 Cuma 11:06
Şişecam'dan "Yıldızlar Geçidi" ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu’nun çalışanlarının ödüllendirildiği "Şişecam Yıldızlar Geçidi" ödül töreni bu yıl sekizinci kez düzenlendi.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, çalışanlarının başarılarını ödüllendirmek ve hayata geçirilen iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla “Şişecam Yıldızlar Geçidi’ ödül töreninin sekizincisine ev sahipliği yaptı.

Şişecam’ın 13 ülkedeki çalışanlarının başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği organizasyonda, üretim ve enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirilirken, toplamda 28 proje ödül almaya hak kazandı. "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorisinde ise Topluluk bünyesindeki 9 üretim tesisi ödüle layık görülürken, 13 çalışana da özel ödül verildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, törende yaptığı konuşmada, Şişecam’ın ana faaliyet alanlarının tümünde dünyanın ilk üçü içinde yer alma hedefine dikkati çekti.

Kendilerine düşen temel görevin Şişecam’ı geleceğe taşımak olduğunu belirten Kırman, "Bugün üç kıtada 13 ülkede üretim yapıyorsak, 150 ülkede ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyorsak, 22 bin kişilik dev bir aile olmuşsak, küresel ligin üst sıralarında yer alıyorsak, her zaman bu anlayış doğrultusunda yolumuza devam ettiğimiz içindir. Topluluğumuzun hedeflerine ulaşması için elinden gelen çabayı gösteren Şişecam Ailesi’nin her bir ferdine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu’nun istikrarlı yükselişini sürdürmek için ödül kazanan projelerde olduğu gibi çözüm odaklı, maliyetleri azaltıcı, sürdürülebilir yeni projeler geliştirmeye devam etmeleri ve çözüm odaklı yaklaşımla çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini aktaran Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerimizde bizleri yeniliklere götürecek dijitalleşme sürecini en iyi şekilde yönetiyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuz sadece süreçlerimizi değil, pazara sunduğumuz çözüm ve ürünleri de kapsıyor. Katma değerli ürünlerle büyüme hedefimiz doğrultusunda, Ar-Ge yetkinliklerimizi daha da geliştirip, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayan ürünleri daha da hızlı bir şekilde pazara sunmayı hedefliyoruz. Şişecam’ı geleceğe taşımak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azim, adanmışlık ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşırken, tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı da sürdüreceğiz."



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:06
  1. şişecam

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