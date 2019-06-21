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Şişecam'dan kimyasallar alanında yatırım

Soda Sanayii AŞ, ABD’de doğal soda üretimine yönelik olarak Ciner Grubu ile eşit üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladı

21 Haziran 2019 Cuma 19:15
Şişecam'dan kimyasallar alanında yatırım

İSTANBUL (AA) - Şişecam Kimyasallar bünyesinde faaliyet gösteren Soda Sanayii AŞ, ABD’de doğal soda üretimine yönelik olarak Ciner Grubu ile eşit üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladı.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, doğal soda üretiminde önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ciner Grubu ile birlikte ABD’de yeni bir yatırımı hayata geçirecek. Söz konusu yatırım için Şişecam Kimyasallar bünyesinde faaliyet gösteren Soda Sanayii AŞ, ABD’de doğal soda üretimine yönelik olarak Ciner Grubu ile eşit üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladı.

Şişecam Topluluğu bugün Mersin Soda Fabrikası’ndan 1,4 milyon ton, Bosna Hersek’te bulunan Şişecam Soda Lukavac tesisinden 585 bin ton ve dünyanın en büyük sentetik soda üreticisi Solvay ile yüzde 25 üretim ortaklığı bulunan Bulgaristan’daki Solvay Sodi Fabrikası’ndan sağlanan 375 bin ton olmak üzere toplam yıllık 2,4 milyon ton sentetik soda külü üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç, dünyanın ise ilk yedi sentetik üreticisi arasında yer alıyor.

Şişecam Topluluğu’nun ABD’deki yeni yatırım için üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladığı Ciner Grubu ise Türkiye’de çözelti madenciliği ile Kazan’da 2,7 milyon ton, Eti Soda’da 1,8 milyon ton ve ABD’de ise konvansiyonel madencilik ile 2,5 milyon ton olmak üzere toplam yıllık 7 milyon ton doğal soda üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük doğal soda üreticisi konumundadır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "düzcam", "cam ev eşyası", "cam ambalaj" ve "kimyasallar" olmak üzere dört ana iş kolunda üç kıtada 13 ülkede üretim faaliyeti gösterdiklerini belirtti.

Küresel stratejik hedeflerine ulaşmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendirdiklerini aktaran Kırman özellikle son yıllarda mevcut iş kollarında gerçekleştirdikleri çeşitli yatırımlarla da görüldüğünü dile getirdi.

Kırman, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikalarımız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer iş birliği olanaklarını içeren ve şirketimize değer yaratacak potansiyel tüm fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmalarımızın sonucunda; doğal soda üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimi ve küresel anlamda en büyük doğal soda üretim kapasitesine sahip olan Ciner Grubu ile ABD’nin Wyoming eyaletinin Green River bölgesinde ortak üretim için yeni bir yatırım yapma kararı aldık. Böylece 40 yıla yakın bir süredir küresel pazardaki sentetik soda satışımızın getirdiği tecrübe ile dünya soda pazarındaki yüzde 3,4 ve sodyum bikarbonat pazarındaki yüzde 6,5 olan paylarımızın artmasını hedefliyoruz. Ayrıca yoğun rekabetin söz konusu olduğu soda piyasasında düşük maliyetli doğal sodaya erişim rekabet avantajı yaratırken, küresel soda pazarındaki gücünü daha da pekiştirecek olan Şişecam Topluluğu’na finansal açıdan pozitif katkı sağlayacaktır. Aynı üretim ortaklığı yapısını yıllardır Bulgaristan’da sentetik soda üretiminde dünyanın en önde gelen şirketi Solvay ile başarılı bir şekilde uyguluyoruz."


-"Soda külü alanında dünyanın en büyük beş oyuncusundan biri konumuna ulaşacağız"


Söz konusu yeni yatırımın düşük maliyetli çözelti madenciliği yönteminin en gelişmiş tekniklerinden birini kullanarak yapılacak doğal soda üretimi imkanı sunacağına dikkati çeken Ahmet Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asya ve Amerika gibi pazarlarda varlığımızı güçlendirerek küresel pazar payımızı artırmada önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bu doğal soda yatırımının faaliyet ve yatırım için gerekli izin ve lisansların alınmasının zamanlamasına bağlı olarak 2024 yılında tamamlanmasını takiben üretime geçmesini öngörüyoruz. Yıllık 2,5 milyon ton doğal soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat üretim kapasiteli bu yatırımın yüzde 80’inin uzun vadeli proje finansmanı kredisi, bakiyenin ise konacak eşit miktarda sermaye ile finanse edilmesini planlamaktayız. Yapılacak bu yatırımın hayata geçmesi sonrasında, soda külü alanında dünyanın en büyük beş oyuncusundan biri konumuna ulaşacağız ve ilk üçte yer alma hedefimize doğru önemli bir adım daha atmış olacağız."



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:15
  1. şişecam

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