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Şişecam, Dünya Sürdürülebilirlik Ligi'ne girdi

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, insana ve çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri sonucunda Dünya Sürdürülebilirlik Ligi'ne girdi

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
Şişecam, Dünya Sürdürülebilirlik Ligi'ne girdi

İSTANBUL (AA) - Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, insana ve çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri sonucunda Dünya Sürdürülebilirlik Ligi'ne girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, insana ve çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri sonucunda Dünya Sürdürülebilirlik Ligi'nde yer aldı.

Şişecam sergilediği başarılı performansla 31 ülkede 35 sektörden 855 şirketin değerlendirildiği “Viego Eiris Sürdürülebilirlik Endeksi 2018” kapsamında gerçekleştirilen ve dünyada 100 şirketten oluşan “Best Emerging Markets Performers” (Yükselen Piyasalarda En İyi Performans Gösterenler) listesine dahil oldu.

Sürdürülebilirlik ilkelerini iç süreçleriyle entegre eden, bireye ve çevreye duyarlı yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan Şişecam Topluluğu, kuruluşundan bugüne etik değerleri, şeffaflığı, hesap verebilir ve açık yönetim tarzının yanı sıra tüm paydaşlarına sorumlu yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında yatırımcılar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına araştırma ve derecelendirme hizmeti sunan uluslararası bir kurum olan Viego Eiris, Sürdürülebilirlik Endeksi’ni oluştururken ekonomideki risk ve fırsatları analiz ederek, şirketlerin performansını altı ana başlık altında, 38 konuya göre değerlendiriyor.

Her 6 ayda bir tekrarlanan araştırmada, çevre, insan hakları, insan kaynakları, toplumun sosyal ve ekonomik durumu, iş yapış şekli, kurumsal yönetişim kategorileri baz alınıyor. Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörde insan hakları, iyi istihdam uygulamaları, çevre koruma, kurumsal yönetim, iş etiği ile sosyal ve ekonomik gelişim konularında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
  1. şişecam

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