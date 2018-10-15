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Toz bulutu Sivas'ın üzerine çöktü

Gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu Sivas'ı etkisi altına aldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:29
Toz bulutu Sivas'ın üzerine çöktü

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen ve bazı Güneydoğu illerinde de görülen toz bulutu kentte yaşamı olumsuz etkiledi.Şehrin yüksek kesimlerinden de kent üzerindeki toz bulutu net olarak görüldü. Kent merkezinde görüş mesafesinin de azalmasına yol açtı.

Vatandaşlar nefes sıkıntısı yaşadı

Şehir merkezinde gezenler tozlu hava nedeni ile nefes sıkıntısı yaşadı. Kentte yaşayanlar sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunu önce sis zannettiklerini ifade etti.

Uzmanlar, solunum yolu problemi bulunanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:29
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