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Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı

Güneydoğu’yu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle iletim hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi yüzünden elektriksiz kalan Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı 83 köyün tamamına Dicle Elektrik ekiplerinin çabası sonucunda yeniden enerji verildi.

26 Mart 2019 Salı 13:16
Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı

Güneydoğu’yu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle iletim hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi yüzünden elektriksiz kalan Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı 83 köyün tamamına Dicle Elektrik ekiplerinin çabası sonucunda yeniden enerji verildi.


Aşırı kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Maden ve Özpınar köy guruplarına enerji sağlayan elektrik telleri koptu, bazı yerlerde ise direkler devrildi. Bunun üzerine ilçeye bağlı 83 köyde elektrikler kesildi. Yaşanan durum nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip göndererek onarım çalışması başlattı. İlk gün gece geç saatlerde 54 köye elektrik veren Dicle Elektrik, ertesi gün de geri kalan 29 köye elektrik verdi. Böylece ilçeye bağlı elektriksiz köy kalmadı.



Dereleri aştılar


Kar altında dondurucu soğuğa rağmen Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin gerçekleştirdiği özverili çalışma hem şirket yetkilileri, hem de vatandaşların takdirini topladı. Ekipler kopan iletim hatları ve devrilen direkleri onarmak için zaman zaman uzun süre karda yürüdü, zaman zaman hiçbir tehlikeye aldırmadan buz gibi akan derelerin suyunu aşmak zorunda kaldı. Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, amaçlarının vatandaşa kesintisiz enerji vermek olduğunu, bunun için her türlü zorluğa gözü kapalı göğüs gerdiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:16
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