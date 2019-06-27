0553 313 94 23

Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Samsun’da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:18
Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Samsun’da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(18) adlı kadının bıçaklı saldırısına uğrayan H.B.(34) adlı kadın sırtından yaralandı. S.T.’nin H.B.’nin sırtına bıçağı vurduğu sırada bıçağın sapı kırıldı ve bıçak genç kadının sırtında saplı kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B.’nin sırtına saplanan bıçak hastaneye çıkartıldı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı.


S.T. ise olaydan sonra kaçtı. H.B.’nin bıçaklandığını haber alan bir yakını minibüsü ile olay yerinde gelince araçta yangın çıktı. Vatandaşlar yangına yangın tüpü ile müdahale ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Yüksek Mahkemesi "vatandaşlık sorusunu" uygun bulmadı
    1. ABD Yüksek Mahkemesi "vatandaşlık..
    2. Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif!..
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. DÜZELTME - "Türkiye Turizm Geliştirme..
    5. Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü..
    6. Mersin Cezaevi’nden akıl almaz firar
    7. Küresel insani yardım kuruluşlarından..
    8. Türk ve İslam Eserleri Müzesi..
    9. Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla..
    10. Sedat Kılınç adaylıktan çekildi
    11. Hasan Sağındık'tan sol destekçisi..
    12. Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54..
    13. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    14. Müzik öğretmenleri korosu
    15. Twitter, kuralları ihlal eden..
    16. Kuyuya düşen fil yavrusu 18 saatte..
    17. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019..
    18. Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya’da
    19. Sinan Güler'den anlamlı ziyaret
    20. Sırtına saplanan bıçakla hastaneye..
    21. Dünya boksunda olağanüstü kongre kararı
    22. Kerkük’te art arda 2 patlama: en az 24..
    23. TBMM Başkanı Şentop’un yurtdışı..
    24. İZTO’da ABD Ticaret Müsteşarlığının..
    25. Sergen Yalçın'dan UEFA Avrupa Ligi..
    26. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım..
    27. Kraliçe Elizabeth, 2003’ten buyana ilk..
    28. HDP’li başkandan skandal karar! Şehit..
    29. LGS tercihlerinde yerleşemeyenler ne..
    30. Bakan Akar’dan Kara Kuvvetlerinin..
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!