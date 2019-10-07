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"Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör örgütünden ABD'ye DAEŞ tehdidi

YPG/PKK'nın sözcüsü terörist Mustafa Bali, ABD'nin Türkiye sınırından çekilmesine ilişkin "Sırtımızdan bıçaklandık" ifadelerini kullanırken, terör örgütü SDG adıyla yapılan açıklamada verilen bu kararın DAEŞ'le mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı belirtilerek ABD'ye üstü kapalı tehditte bulunuldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:34
"Sırtımızdan bıçaklandık" diyen terör örgütünden ABD'ye DAEŞ tehdidi

Türkiye, Suriye'ye her an operasyon başlatabilir. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama sonrası ABD askerleri Türkiye sınırını terk etmeye başladı. Terör örgütü YPG/PKK'da ise büyük bir panik başladı. ABD'nin geri çekilmesi PKK tarafından "Sırtımızdan bıçaklandık." diye yorumlandı.

Terör örgütünün sözcüsü Mustafa Bali kararın terör örgütü YPG/PKK için sürpriz olduğunu belirtti. Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

-Terörist Mustafa Bali

"Sırtımızdan bıçaklandık"

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK sözcülerinden Mustafa Bali, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. Sırtımızdan bıçaklandık. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı. ABD'nin Suriye'yi korumasını beklemiyoruz. Ancak buradaki insanların güvenlik mekanizması anlaşması, tahkimatların imhası ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirememesi konusunda açıklamaları var." ifadeleri kullanıldı.

 

ABD'ye DAEŞ tehdidi

Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı. ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DAEŞ'le mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

10 bin DAEŞ'li ele geçirildi

ABD'li yetkililer, DAEŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DAEŞ'li ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:34
  1. Beyaz Saray
  2. ABD askerleri
  3. Terör örgütü YPG/PKK
  4. Mustafa Bali
  5. YPG/PKK
  6. Fırat'ın doğusu
  7. SDG
  8. DAEŞ

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